Суд снова оштрафовал дизайнера Коновалова, которому полицейские сломали ногу перед митингом 27 июля

25.02.2020, 16:24, Новости дня

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей дизайнера Константина Коновалова, которому полицейские сломали ногу при задержании перед митингом 27 июля в Москве. Об этом пишет «МБХ медиа». Ранее Мосгорсуд отменил штраф в 10 тысяч рублей в отношении Коновалова, а дело вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В ходе нового заседания девушка Коновалова по фамилии Винокурова, которая выступила как свидетель защиты, рассказала, что они с Константином договаривались встретиться, перед этим он собирался выйти на пробежку, о чем ей сообщил заранее.

Сам Коновалов также объяснял, что живет около с Тверской, поэтому часто там бегает по утрам. 27 июля он бежал по Тверской, когда полицейские напали на него, положили на край проезжей части, выкрутили руки и избили. По его словам, лечение сломанной ноги заняло у него больше трех месяцев, а боль он иногда испытывает до сих пор.

Также Коновалов подчеркнул, что его задержали за несколько часов до начала акции на Тверской. По словам полицейских, они подумали, что он убегает от них, в то время, как Коновалов просто совершал утреннюю пробежку. При задержании ему сломали ногу.



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