ЕСПЧ присудил 37 тысяч евро краснодарским правозащитникам, которых в РФ оштрафовали за проведение встречи в школе

25.02.2020, 16:24, Новости дня

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 37 тысяч евро сотрудникам правозащитной организации «Фродо», которых в 2007 году оштрафовали за проведение несогласованной акции из-за встречи, посвященной проблемам толерантности, сообщает «Мемориал».

ЕСПЧ признал российские власти виновными в нарушении 11 статьи Конвенции по правам человека о свободе собрания.

Заявителями были сотрудники «Фродо» — адвокат Марина Дубровина, Вадим и Тамара Карастелевы (после смерти Тамары заявителем стал ее сын Дмитрий) и Владимир Пьянков.

23 января 2007 года 10 членов организации «Фродо» собрались в Школе искусств Новороссийска, чтобы обсудить реализацию проекта «Толерантный футбол» в Краснодарском крае. В рамках проекта они организовывали матчи между детьми разных национальностей «для укрепления межнационального мира». Среди участников встречи были заявители, а также двое граждан Германии.

Впоседствии суды признали Дубровину, Карастелевых и Пьянкова виновными в нарушении ч.2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). Им назначили штрафы от 500 до 2 тысяч рублей.

 



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