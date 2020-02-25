На сгоревшем «Адмирале Кузнецове» провели тренировку по «борьбе за живучесть корабля при пожаре»

25.02.2020, 16:24, Новости дня

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который остается на ремонте после декабрьского пожара, провели тренировку по «борьбе за живучесть корабля при пожаре», сообщает «Интерфакс».

По сценарию учебной тревоги были отработаны действия экипажа при возгорании электрооборудования в одном из ремонтируемых отсеков. Моряки отработали свои действия на случай аварийной ситуации, условно применяя средства пожаротушения, а также отработали эвакуацию ремонтных рабочих и проверили, как работает система оповещения.

12 декабря 2019 года на авианосце, который на тот момент стоял на ремонте в Мурманске, произошел пожар. В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

К началу пожара на борту были гражданские специалисты и члены экипажа, которые контролировали ремонт.