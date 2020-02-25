Россия компенсирует Белоруссии по $15 за баррель грязной нефти, поставленной по «Дружбе»

25.02.2020, 16:24, Новости дня

Белоруссия и РФ подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по нефтепровода «Дружба» из расчета $15 за баррель. Об этом сообщили в белорусском государственном концерне «Белнефтехим».

«Сейчас ведется активная работа, подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать, и ведется работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода», — заявил заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов.

По его словам, размер компенсаций соответствует той, что получили другие пострадавшие из-за ситуации с «грязной» нефтью поставщики — «это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии».

Сейчас белорусские НПЗ продолжают работу с загрузкой около 50%. Переработка нефти на обоих нефтезаводах в стране составит по 900 тысяч тонн в месяц в январе и феврале.

Напомним, с поставкой из России загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия столкнулась 19 апреля 2019 года. Тогда «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба». По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в нефти Urals превышало предельное значение в десятки раз. 23 апреля Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. В этот же день в Москве прошли переговоры по ситуации вокруг поставок российской нефти, однако их результаты стороны не комментировали.

На следующий день белорусская сторона заявила о возобновлении подачи качественной нефти из России. Минск предварительно оценил свои потери из-за некачественного сырья в $100 млн.

О причинах приостановки экспорта и о том, на что рассчитывают белорусские власти в споре с Россией, The Insider рассказал руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, экономист Ярослав Романчук.