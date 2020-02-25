Обнажённая Анастасия Волочкова похвасталась собственной турецкой баней

25.02.2020, 16:21, Разное

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram опубликовала ряд фото, сделанных в собственной турецкой бане. На кадрах артистка запечатлена полностью обнажённой, но при этом «не нарушая рамки приличий», прикрывая формы руками или веником из дубовых веточек.

В подписи к посту Анастасия Волочкова рассказала, что предпочитает русскую баню, для растопки которой используют дрова. Процедуру парения она сочетает исключительно с ледяной купелью, что неоднократно ранее демонстрировала в соцсети. При этом, как оказалось, в доме танцовщицы присутствует и хаммам, или турецкая баня, но её не нагревают, поэтому Волочкова использует это место в «романтических целях», создавая соответствующую атмосферу при помощи зажжённых свечей. На одном из фото обнажённая балерина сидит на «подиуме» на фоне свечей и стен, выложенных разноцветной мозаикой.



Несколько месяцев назад Анастасия Волочкова, часто подвергающаяся критике хейтеров, закрыла возможность комментирования на своей странице. Иногда балерине «хочется пообщаться» с подписчиками, и тогда она на время открывает комментарии, однако под постом о бане фолловеры так и не смогли оставить своё мнение.