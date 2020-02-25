Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова могут сыграть свадьбу в Италии

25.02.2020, 16:21, Разное

После ухода с Первого канала известный отечественный телеведущий Дмитрий Шепелев отправился отдыхать в Италию. По некоторым данным, компанию ему составила новая возлюбленная, дизайнер интерьеров Екатерина Тулупова, и именно в этой стране пара может сыграть свадьбу.
После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев долгое время оставался одинок и всё время посвящал воспитанию сына Платона. Несколько месяцев назад телеведущий признался, что в его жизни появилась возлюбленная, а немного позже стало известно, что пара уже живёт вместе. Поклонники Шепелева часто задают ему вопрос о свадьбе, но он пока так и остаётся без ответа. Между тем, после ухода с Первого канала ведущий уехал в Италию и с восхищением отзывался о «покорившем сердце» Милане. По информации интернет-портала «ЭГ», Шепелев и Тулупова могут устроить свадьбу в Тоскане и уже якобы «присматриваются» к месту проведения торжества, а также мечтают приобрести в солнечном регионе небольшую недвижимость. Сами же влюблённые пока никак не комментируют эти данные.

Напомним, недавно Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками планами на ближайшее будущее. Он рассказал, что хочет подышать свежим морозным воздухом, а 6-летний Платон мечтает снова покататься по заснеженным склонам на сноуборде, поэтому семья планирует отдых в горах.



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