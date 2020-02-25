Органам госвласти позволят участвовать в формировании местного самоуправления

25.02.2020, 16:19, Новости дня

Органы государственной власти, согласно поправкам к проекту об изменении Конституции, получат право участвовать в формировании органов местного самоуправления.

Поправки внесли в думский комитет по госстроительству и законодательству, сообщил его председатель Павел Крашенинников, передает ТАСС.

«Предлагается дополнить статью 131 новой частью, в которой указывается, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом», – сказал Крашенинников.

Согласно документу, особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом.

Напомним, 20 января президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.



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