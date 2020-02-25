«Что подразумевается под аббревиатурой РФ?» Власти Санкт-Петербурга не разрешили проводить марш памяти Немцова
25.02.2020, 16:18, Новости дня
Чиновники администрации Санкт-Петербурга утверждают, что такого понятия, как РФ, не существует. Об этом они написали в ответе организаторам марша памяти политика Бориса Немцова. Копию ответа выложил в Twitter член оргкомитета марша Денис Михайлов.
Организаторы указали среди целей акции осуждение политических репрессий, нарушения прав и свобод человека, требование сменяемости власти в РФ.
«Что подразумевается под аббревиатурой РФ, в действующем законодательстве и в Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует», – сказано в ответе с обоснованием отказа в согласовании марша.
«Если коротко, то Смольный заявил, что РФ не существует. Может они там все с гражданством СССР?» – поинтересовался Михайлов.
Если коротко, то Смольный завял что РФ не существует.
Может они там все с гражданством СССР? *
— Михайлов Денис (@demikhailov) February 25, 2020
Власти Санкт-Петербурга во второй раз отказывают устроителям марша памяти Немцова. 14 февраля городской комитет по правопорядку и законности не согласовал ни один из девяти предложенных маршрутов, писал «Интерфакс». Марш запланирован на 29 февраля.
Немцова застрелили недалеко от Кремля в Москве 27 февраля 2015 года.
Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца политика Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не названы.
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