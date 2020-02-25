Московское отделение ассоциации юристов обсудит правовое обеспечение цифровой экономики
25.02.2020, 16:12, Новости дня
В четверг в Университете им. Кутафина (МГЮА) состоится заседание Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.
В ходе первой части мероприятия эксперты обсудят международный опыт классификации контента в сети Интернет, степень ответственности за разные типы противоправного контента и недостоверной информации, а также текущее положение дел в РФ и возможные модели для совершенствования действующего законодательства, сообщается на сайте ассоциации.
Как отметил председатель Комиссии, Александр Журавлев, главная цель данной секции заключается в определении сбалансированных подходов для регулирования вопросов противоправного контента в сети интернет.
Вторым вопросом заседания станет обсуждение проблем законодательства «О персональных данных» и возможности введения новых механизмом защиты прав граждан от участившихся утечек данных и других нарушений операторов персональных данных.
В заседании примут участие представители Государственной Думы, Роскомнадзора, Google, Яндекс, Mail Ru Group, ФРИИ, научного сообщества и другие эксперты.
По итогам заседания Комиссией будут подготовлены заключения с предложениями по изменению законодательства и направлены в соответствующие государственные органы.
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