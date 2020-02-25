Стерлитамакский таксист помирился с набросившейся на него пассажиркой

25.02.2020, 16:06, Новости дня

Таксист из Стерлитамака помирился с набросившейся на него с кулаками пассажиркой. Об этом он сообщил в соцсетях. В пресс-службе МВД по Башкирии также отметили, что водитель не обращался в полицию после конфликта, возникшего из-за отсутствия второго детского кресла в машине.

Появившаяся ранее запись была сделана в минувшие выходные. Женщины вызвала автомобиль, но забыла указать, что поедет не одна, а с двумя маленькими детьми. В прибывшей машине оказалось только одно детское кресло, в ответ на замечание со стороны водителя пассажирка предложила доплатить 30 рублей, лишь бы добраться до места. Однако такси с места не тронулось — водитель отказался везти женщину.

Отменой поездки дело бы и ограничилось, если бы клиентка не дозвонилась до другого таксопарка и не заказала еще один автомобиль, вновь не указав, что с ней двое детей. Таксист громко поправил ее, но женщина в ответ громко произнесла в трубку: "У меня нет детей!" Когда водитель еще раз вклинился в разговор, несостоявшаяся пассажирка несколько раз ударила ее по лицу. Салон машины она покинула нехотя, пожелав скорейшего ДТП водителю.

В региональном управлении МВД признали, что мужчина не обращался к ним по факту нанесения побоев.

"Конфликт исчерпан. Мы примирились", — написал он позже, когда запись с регистратора широко разошлась по соцсетям.



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