В Москве эвакуировали на штрафстоянку Бэтмобиль без номеров

25.02.2020, 16:06, Новости дня

В Москве эвакуировали автомобиль Бэтмена: в Сети появилось видео с участием знаменитого болида. Супергеройская машина разъезжала по столичным дорогам без регистрационных номеров. В итоге ее остановили полицейские.

На кадрах опубликованного в сети видео видно, как они беседуют с владельцем футуристического автомобиля. Сам Бэтмобиль в итоге эвакуировали на стоянку. По предварительным данным, точную копию машины Темного рыцаря доставили в Москву из Великобритании. Ее приблизительная стоимость — 73 миллиона рублей.



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