СК установил личность второго подозреваемого в убийстве Япончика

25.02.2020, 16:06, Новости дня

Следователи установили личность второго соучастника убийства известного криминального авторитет Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Им является ранее неоднократно судимый 39-летний Каха Газзаев, заявил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По версии следствия, именно он привез оружие для убийства, а в момент совершения преступления находится рядом и наблюдал за территорией.

С 2017 года Газзаев отбывает срок в местах лишения свободы за совершение других преступлений. Теперь ему предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия.

Покушение на Вячеслава Иванькова было совершено 28 июля 2009 года в Москве. Снайпер несколько раз выстрелил в него, когда тот выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе. Через 3 месяца он скончался в больнице. Убийство вора в законе вызвало широкий общественный резонанс, но раскрыть преступление сразу не получилось.

В начале февраля 2020 года стало известно об аресте еще одного соучастника убийства Иванькова — Муртазе Шадания. Ему также предъявлено обвинение в совершении убийства и незаконном хранении оружия.



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