Ватикан взялся за коронавирус

25.02.2020, 16:06, Новости дня

Ватикан подключился к борьбе с коронавирусом, обратившись к прихожанам с предложением молиться у телевизора. Об этом рассказала собкор ВГТРК в Италии Ася Емельянова на прямой связи с программой "60 минут".

"Мессы запрещены, воскресные службы теперь будут транслироваться по ТВ", — сказала она, добавив, что в целом в стране отменены все публичные мероприятия, а на севере уже закрыты коммерческие центры.

"Но можно сказать, что рост заболевания останавливается. По сравнению с выходными, заразившихся все меньше. Возможно, это благодаря тому, что город Кадони, где зафиксирована вспышка инфекции, был вовремя заблокирован", — отметила Емельянова.

Она напомнила, что до сих пор не найден загадочный нулевой пациент. Но при этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте накануне публично обвинил в произошедшем один конкретный госпиталь – больницу в Кадони. Туда 18 февраля обратился с недомоганием 38-летний футболист из Ломбардии, у которого позже диагностировали коронавирус. Первая волна заболевших в стране — это либо врачи больницы, либо пациенты приемного покоя, либо их родственники.

Кроме того, Емельянова рассказала, что вирус добрался до юга Италии. Утром 25 февраля его обнаружили у женщины из Бергамо, приехавшей в Палермо с группой подруг. Все они сейчас изолированы на карантин.

Также корреспондент отметила, что усилен контроль на границах с Италией. Выезжающим в обязательном порядке измеряют температуру. Из-за тщательной проверки поезда опаздывают. "Накануне на острове Маврикия не дали сойти с самолета 250 итальянцам. Думаю, такое будет происходить по всему миру", — полагает собкор.

Однако при всей серьезности ситуации, по словам корреспондента, итальянцы не теряют чувства юмора. Запертые на карантин северяне в соцсетях обмениваются на тему эпидемии всевозможными шутками и веселыми объявлениями.

"Хотя в действительности все очень серьезно, вирус распространился вглубь страны. Шутки про китайских туристов уже закончились. Все сейчас приглядываются к соседям. Запад начинает побаиваться Италию", — заключила Емельянова.

На данный момент, по словам собкора, в Италии из-за вспышки коронавируса скончались 7 человек, 237 – инфицированы.



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