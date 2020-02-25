Над Красноярском опять «черное небо»

25.02.2020, 16:06, Новости дня

Из-за ухудшения метеоусловий для рассеивания вредных частиц в воздухе с вечера 25 февраля метеорологи на двое суток объявили в Красноярске режим "черного неба".

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В этот день в Красноярск прибыли руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ Светлана Радионова и глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ Игорь Шумаков.

Последний сообщил журналистам, что ситуация в городе непростая, но, по его мнению, "не катастрофическая и не критическая.

С начала года режим "черного неба" в связи с ухудшением экологической ситуации объявлялся в Красноярске несколько раз. При этом местные жители в социальных сетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения.



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