Олимпийский чемпион назвал ситуацию в российском биатлоне катастрофой

25.02.2020, 16:05, Новости дня

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов после завершения чемпионата мира в Италии назвал ситуацию в российском биатлоне катастрофой.

«Понимаю, провал есть. Смена поколений, все прочее, такое бывает. Но у нас регулярно появлялись таланты, работала старая плеяда тренеров. А то, что происходит сейчас – это катастрофа», – сообщил Тихонов РИА «Новости».

Он также раскритиковал обыски у спортсмена Александра Логинова во время ЧМ.

«Думаю, теперь итальянцы долгое время не получат чемпионат мира по биатлону. Пусть итальянцы лучше смотрят на то, как проводит обыски полиция. Лично я сделаю все для того, чтобы Италия не получила чемпионат мира по биатлону. Надо рассматривать вопрос, давать ли итальянцам проведение Кубка мира и чемпионата мира», – сообщил Тихонов.

Напомним, в субботу в номерах биатлонистов сборной РФ Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Гараничев рассказал об обысках в расположении российской сборной в отеле на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Главный тренер сборной РФ Анатолий Хованцев заявил, что обыски в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии являются спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению национальной команды.

При этом первичные результаты обыска не выявили признаков применения допинга.

Позже Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону.