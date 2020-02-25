В Мурманске арестовали 15-летнего подростка, подозреваемого в покушении на убийство

25.02.2020, 16:04, Разное

Сегодня, 25 февраля, появилась информация о принятом судом города Мурманска постановлении об аресте 15-летнего подростка. Парень подозревается в покушении на убийство 11-летнего мальчика.

В Мурманске 21 февраля текущего года случайные прохожие в снежном сугробе обнаружили мальчика. Ребёнок сильно замёрз, но был жив. Прибывшие на вызов медики госпитализировали пострадавшего и, как отмечается, сейчас его состояние нормализировалось. Оказалось, что на мальчика напал 15-летний подросток и предпринимал попытки задушить, а когда тот потерял сознание, решил скрыть следы преступления и зарыл тело в снег. Предположительно, причиной преступления стали неприязненные отношения.

В отношении подозреваемого инициировано уголовное производство по факту покушения на убийство. Городским судом принято решение об аресте обвиняемого сроком на 2 месяца. Известно, что ранее парень сам сознавался в подобном инциденте, но тогда его не смогли осудить из-за возраста, а ходатайство о содержании в специализированном центре не поддержали, вследствие диагностированного заболевания, при котором опасна длительная изоляция от общества.