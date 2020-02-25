У Саши Савельевой возникли сложности с материнством

25.02.2020, 16:04, Разное

Российская певица и бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева пожаловалась на сложности совмещения материнства и карьеры. По словам исполнительницы, однажды она чуть не проспала съемки, поскольку ей приходилось вставать поздно ночь.
При этом Саша Савельева отметила, что такое обычно происходит перед важными съемками. Если ребенок плохо спит, певица встает почти каждый час, чтобы приготовить перекусы, которые могут и вовсе не понадобиться. Исполнительница понадеялась, что в скором времени это прекратится.

Поклонницы Саша Савельевой, уже имеющие опыт материнства, рассказали, что «к трем годам все дети начинают спать», поэтому «осталось ждать немного». Кроме того, они заметили, что когда тревожные ночи прекратятся, певица начнет по ним скучать. А сейчас Саше Савельевой порекомендовали не волноваться, ведь ребенок может чувствовать тревоги и из-за этого начинает капризничать.



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