Ирина Васенина рассказала о неготовности Сергея Бодрова-младшего к семейной жизни

25.02.2020, 16:04, Разное

Первая девушка пропавшего без вести Сергея Бодрова-младшего Ирина Васенина заявила, что актер не был готов к семейной жизни. Из-за этого они не смогли бы сыграть свадьбу даже при условии, что расставания не произошло бы.

Перед знакомством со Светланой Михайловой Сергей Бодров-младший провел много времени со своей сокурсницей Ириной Васениной, с которой они учились в МГУ на историческом факультете. Они вместе занимались, отдыхали, но после длительной поездки, требовавшейся для написания диссертации, им пришлось расстаться. По словам Ирины Васениной, актер в период их отношений был невероятно обаятельным, эрудированным и уважительным, но к семейной жизни он еще готов не был, в дальнейшем это могло стать причиной их неминуемого расставания.

С тех пор Ирина Васенина успела выйти замуж, родить троих детей и построить бизнес в сфере маркетинга. У Сергея Бодрова-младшего, в свою очередь, завязался роман со Светланой Михайловой, а в 2002 году он пропал без вести, когда на съемочную группу в горах сошел ледник. Тело актера так и не было найдено.