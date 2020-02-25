«Плачьте, кричите громче»: почему трагедия в Ходжале признана геноцидом

25.02.2020, 15:58, Разное

Пролог к трагедии

С распада СССР прошло почти 30 лет, но последствия

национальной политики страны советов бывшие союзные республики расхлебывают до

сих пор. Яркий пример – история небольшого поселка Ходжалы, в настоящее время

расположенного на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

До горбачевской перестройки это было преимущественно

армянское поселение. Однако к началу 90-х годов союзный центр решил кардинально

изменить этнический состав Ходжалы. В соответствии с постановлением ЦК

Компартии СССР и Совета министров от 24 марта 1988 года, в населенный пункт

переселили более двух тысяч турок-месхетинцев из Узбекистана и столько же азербайджанцев из Армении. На эти цели было выделено 400 миллионов рублей. Началась активная застройка Ходжалы – поселок быстро превратился в город с

населением более шести тысяч человек. Наблюдатели, побывавшие там до

распада СССР, отмечали большое количество новых домов.

Но после событий февраля 1992 года мусульман на этой земле

не осталось. Трагедия Ходжалы – во многом отражение непростой судьбы

азербайджанского народа, который на протяжении XX века пережил немало бед и

испытаний. В советское время мусульманское население последовательно

выдавливалось из Армении: только при Иосифе Сталине из родных мест было

депортировано более 150 тысяч азербайджанцев.

С началом перестройки

межэтнические противоречия в Закавказье дали о себе знать с новой силой. В конце 1987 года начались нападения на

азербайджанцев в Кафанском районе Армении. Жить в постоянном страхе было

невозможно: спустя пару месяцев после начала погромов в Азербайджан потянулись

вереницы беженцев.

Положение мусульманского населения в Армении становилось

невыносимым. Вчерашние доброжелательные соседи превратились в хладнокровных

убийц, распаленных националистическими лозунгами. Только в ноябре 1988 год в

республике были убиты 25 азербайджанцев.

Межэтнический конфликт стремительно приобретал политическую

окраску. Дров в пламя разгорающегося конфликта подбросили депутаты автономной

Нагорно-Карабахской республики в составе Азербайджана. 20 февраля 1988 года они

потребовали передать республику в состав Армении. В ответ в азербайджанских

городах состоялись акции с требованием пресечь вылазки экстремистов.

Москва на беспредел осмелевших националистов реагировала

вяло. Создавалось впечатление, что кто-то на самом верху очень хотел, чтобы

огонек конфликта перерос в большой пожар. После неудавшегося переворота августа

1991 года центральная власть фактически перестала существовать. Армения,

Азербайджан, а вместе с ними и Нагорный Карабах объявили независимость.

Закавказье стремительно погружалось в большую войну. Конфликт унесет десятки

тысяч жизней и оставит незаживающие шрамы в судьбе обоих народов.

Город особого значения

Список преступлений той войны обширен, но особое место в нем

занимает трагедия азербайджанского городка Ходжалы. Для обеих сторон населенный

пункт был стратегически важен: он располагался в 10 километрах от Степанакерта

– столицы карабахских сепаратистов, через город пролегали важные маршруты, там

находился единственный в Нагорном Карабахе аэропорт, пригодный для обслуживания

крупной авиации.

С началом конфликта город контролировали вооруженные силы

Азербайджана. С осени 1991 года, когда началась активная фаза боевых действий,

Ходжалы полностью блокировали армянские подразделения. Подача электроэнергии

была прервана, не было телефонной связи и отопления, не работал водопровод.

Связаться с внешним миром можно было только с помощью вертолетов. Местные

жители, фактически ставшие заложниками боевых действий, выживали, как могли.

К середине февраля вертолетами смогли эвакуировать лишь

несколько сотен жителей. По данным исследователей и по свидетельствам

очевидцев, к моменту штурма в осажденном городе оставалась большая часть

населения – около четырех тысяч человек. Среди немногочисленных защитников

Ходжалы были солдаты национальной армии Азербайджана, сотрудники ОМОН и

ополченцы.

«Бегите, либо сгорите заживо»

Развязка наступила в ночь с 25 на 26 февраля. Те жуткие часы

навсегда останутся в памяти выживших. 25 февраля в 20:30 пришло сообщение, что армянская бронетехника занимает позиции вокруг города, вспоминал тогдашний глава

исполнительной власти Ходжалы Эльман Мамедов. Спустя два с половиной часа

противник начал огонь из тяжелой артиллерии. Снаряды попадали в жилые дома, повсеместно возникали пожары. Над окутанным дымом

городом стояли отчаянные крики и стоны раненых.

Люди в панике пытались спасти себя и своих близких из

огненной западни. Беженцы шли в сторону Агдама – это около 10

километров на северо-восток. Двигались двумя маршрутами: один пролегал

вдоль русла реки Каркарчай, другой шел немного севернее и огибал населенный

пункт Аскеран.

Большинство беженцев, спасаясь от расправы, пошли вдоль

русла реки. Дойти удалось не всем: люди периодически попадали под обстрелы противника, многие

погибли. Те, кому в этой мясорубке повезло остаться в живых, добрались до Агдама. Другие, в

основном женщины и дети, замерзли насмерть во время скитания по горам. В ту

страшную ночь столбик термометра опустился ниже 10 градусов – люди, многие из

которых бежали из Ходжалы без теплой одежды, были обречены.

Армянские отряды вступили в город около часа ночи с

нескольких направлений. Азербайджанцы отчаянно сопротивлялись, но силы были

неравны. К семи утра последний очаг защитников Ходжалы был подавлен.

О том, что творилось в городе можно судить по свидетельствам

журналистов, сумевших добраться до места бойни. Так, корреспондент Томас Гольц

со ссылкой на очевидцев писал о сотнях погибших в ходе штурма Ходжалы. В

больнице он увидел семь трупов. Трое, по словам журналиста, были женщины,

двое – дети. Одна из жертв была расстреляна в упор, писал Гольц в газету The

Washington Post. Также сообщалось о множественных ножевых ранениях на телах

погибших.

Страшные свидетельства той ночи приводит и журналист The New

York Times Фрэнсис Клайнс.

«Они пришли в наш дом и сказали нам – бегите, либо

сгорите заживо», – рассказал корреспонденту 11-летний беженец из Ходжалы Ахмед

Мамедов.

«Плачьте, кричите громче»

События февраля 1992 года ярко описывает кинодраматург,

заслуженный журналист Азербайджана Надежда Исмайлова. 27 февраля, нас следующий

день после трагедии, она прибыла в Агдам. Город, отмечала Исмайлова, производил

гнетущее впечатление: опустевшие улицы – ни людей, ни машин. «Только далекий

тревожный гул, который усиливался по мере приближения к центру. Главная мечеть.

Вот где народ. Все кричат, рыдают в голос, буквально воют, женщины рвут на себе

волосы», – вспоминала журналист.

По словам Исмайловой, тела жертв резни были сильно

изуродованы, людей было невозможно узнать, кто-то с трудом находил своих

родственников и падал в обморок. «Потом озвучу комментарий к этим кадрам:

«Плачьте, кричите, дорогие, кричите громче. Только так можно вытолкнуть,

выплеснуть, вырвать непереносимую боль, отчаяние, иначе разорвется сердце. Надо

выжить», – передает слова журналиста портал «Москва – Баку».

Своими воспоминаниями поделился и профессор, автор книг

«Карабахский дневник» и «Кровавый омут Карабаха» Юрий Помпеев.

«Это была

бойня. Людей уничтожали безоружных, мирных, многих с детьми на руках», —

рассказал ученый.

В ту страшную ночь погибли 613 мирных жителей, в их числе

более ста женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Несколько сотен человек получили

тяжелые увечья, пулевые и осколочные ранения. Многие из них остались инвалидами

на всю жизнь. В плену оказались более тысячи жителей Ходжалы.

Сила памяти

В Азербайджане произошедшее в ночь с 25 на 26 февраля 1992

года признано геноцидом. В 2007 году парламент республики призвал

международные организации объявить Ходжалинскую трагедию актом геноцида. В 2012

году соответствующую резолюцию принял парламент Пакистана. А в Чехии события в

Ходжалы признаны преступлением против человечности.

Ежегодно 26 февраля в Азербайджане отмечается День памяти

жертв Ходжалы. В этот день республика скорбит и вспоминает жертв трагедии.

В прошлом году в Баку прошло всенародное шествие, в котором приняли участие

десятки тысяч человек. Цель акции – привлечь внимание общественности к

чудовищному преступлению. «Азербайджанский народ никогда не забудет эту

трагедию, всегда будет помнить ее. Это навсегда останется в нашей памяти»,

– подчеркнул президент республики Ильхам Алиев.

Память о событиях в Ходжале важна не только для

Азербайджана, но и для всего мира. Народы должны знать, к каким последствиям

приводит оголтелый национализм и нетерпимость. Сон разума рождает чудовищ,

гласит известная испанская поговорка. Память о случившемся – лучшее оружие

против монстров ксенофобии. Только так трагедии, подобные Холокосту, Хатыни и

Ходжалы можно избежать.