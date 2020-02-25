Посольство в Италии предупредило россиян о «коронавирусных» регионах

25.02.2020, 15:58, Новости дня

Российское посольство в Италии рекомендовало россиянам воздержаться от поездки в регионы, где зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом.

Дипломатическое представительство отметило, что случаев инфицирования этим заболеванием у граждан РФ в Италии на данный момент еще не зарегистрировано, передает РИА «Новости».

«С учетом того, что очаги распространения коронавируса и наибольшее число зараженных находятся преимущественно в северных областях Италии, а именно – в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье, посольство настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в указанные регионы в случае, если они не вызваны крайней необходимостью», – отметили в посольстве.

Напомним, в Италии от коронавируса умерли семь человек, более 200 заражены. Под угрозой срыва оказался венецианский карнавал.

Во вторник сообщалось, что в отеле на Канарских островах, который поместили в карантин из-за туриста с коронавирусом, находятся как минимум двое граждан России.



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