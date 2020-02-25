«Я плакала. Но в итоге все вышло». Джамала вспомнила, как искала деньги для поездки на «Евровидение 2016»

25.02.2020, 15:54, Новости дня

Украинская певица Джамала, победительница «Евровидения 2016» в эфире программы «Хеппі ранок» на «Хит FM» прокомментировала выступление победителей нацотбора на «Евровидение 2020». Видео разместили на YouTube-канале радио «Хит FM».

«Она просто девушка-танк: вижу цель – не вижу препятствий. [Фронтвумен группы] Пела только в зал», – сказала певица о вокалистке группы, Екатерине Павленко.

Джамала призналась, что, как и Go-A, ей телеканалы «UA:Перший» и СТБ оплатили только половину стоимости поездки и выступления на «Евровидении», и призналась, что обращалась за материальной поддержкой к знакомым. Певица посоветовала Go-A делать так же.

«Когда я поняла, что мне еще много денег не хватает, чтобы представить Украину так, как я хочу, я пошла по знакомым. Многие отказывали. И я плакала. Но в итоге все вышло», – сказала она.

Джамалы так же отметила, что, поскольку участник на «Евровидении» представляет Украину, его должна поддержать страна.

Победителем нацотбора на «Евровидение 2020» стала группа Go-A с песней «Соловей». Она получила максимальное количество баллов от жюри и телезрителей.

Конкурс «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в «Евровидении», Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.