Человек, похожий на сына Порошенко, подпевал в Лондоне российскому рэперу Face. Соцсети раздувают скандал

25.02.2020, 15:54, Новости дня

На концерте российского рэпера Face, который прошел в Лондоне 21 февраля, заметили молодого человека, похожего на Михаила Порошенко, младшего сына пятого президента Украины Петра Порошенко. Он подпевал исполнителю.

Первым видеофрагмент с его участием разместил в Facebook народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

«Тем временем, человек похожий на сына Порошенко сообщает нам о том, что «русские в Лондоне», – написал депутат.

Тем временем, человек похожий на сына Порошенко сообщает нам о том, что «русские в Лондоне».Концерт репера Face 21.02 Posted by Александр Дубинский on Pühapäev, 23. veebruar 2020

«Парень, похожий на сына Порошенко, так хорошо исполняет русский рэп на концерте рэпера Face в Лондоне, что его можно смело приглашать на раскачку электората на всех политических сабантуях главного патриота страны, человека, похожего на Петра Порошенко. Армия. Мова. Вира», – съязвила главный редактор издания «Страна» Светлана Крюкова в своем Facebook.

Парень, похожий на сына Порошенко, так хорошо исполняет русский рэп на концерте рэпера Face в Лондоне, что его можно смело приглашать на раскачку электората на всех политических сабантуях главного патриота страны, человека, похожего на Петра Порошенко.Армия. Мова. Вира. Posted by Svetlana Kryukova on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

«А где там у нас эксперты по цифровой экспертизе, хочу почитать расследования, что это совсем не сын Порошенко на видео, или что это он, но вклейка», – шутит блогер Антон Ходза.

А, де там у нас експерти з цифрової експертизи, хочу почитати розслідування, що то зовсім не син Порошенка на відео, або що то він, але вклейка. Posted by Anton Hodza on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

Журналист Татьяна Даниленко считает, что поход Порошенко-младшего на концерт Face не является актом госизмены.

«Он парень однозначно неглупый и даже талантливый. Поэтому «русские в Лондоне» – его сознательный выбор и он как совершеннолетний имеет на него полное право. Но эта история подвешивает в воздухе много риторических вопросов к агрессивным фанатам его отца, которые все эти годы травят каждого, кто хоть чем-то не угодил по параметрам патриотизма», – написала она на своей странице в Facebook.

Абсолютно не вважаю похід на концерт Фейса актом державної зради, а любов до Гоші Рубчинського синонімом москвофільства…. Posted by Тетяна Даниленко on Teisipäev, 25. veebruar 2020

5 мая 2017 года в сети появилось фото Михаила Порошенко в футболке с надписью Russia. Тогда он учился в Concord College в Великобритании. Его отец, на тот момент президент Украины, сказал, что фото – карнавальное, сделано в ночь на Хэллоуин.

«Я вас уверяю, я нашел правильные слова, чтобы он все понял. Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни. Но даже на Хэллоуин, я считаю, это нехорошо», – сказал тогда Порошенко- старший.

22-летний Face (настоящее имя Иван Дремин) – один из наиболее популярных российских рэп-исполнителей, часто использует в своих треках ненормативную лексику. В текстах из альбома «Пути неисповедимы» называет Россию «зоной», а себя – «врагом державы». В интервью «Русской службе Би-Би-Си» в 2018 году заявил, что Крым – «не наш».