Зеленский предложил компании Ахметова приватизировать неприбыльные шахты

25.02.2020, 15:54, Новости дня

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли предложил компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, приватизировать неприбыльные шахты, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Если говорить о приватизации «Центрэнерго», то надо говорить с неприбыльными шахтами, я думаю это прекрасная идея… Здесь кстати господин [генеральный директор ДТЭК Максим] Тимченко. Компания ДТЭК для многих сегодня была примером. Если верить статистике, много государственных шахт являются действительно не прибыльными и, если сравнивать состояние ваших шахт и вклад ДТЭКа в отрасль, у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?», – сказал президент.

Не услышав внятного ответа Зеленский добавил: «Если вы не готовы, и АМКУ будет против, как вы говорите, я с ними поговорю – они будут «за».

По мнению Зеленского, ДТЭК должны помочь государству найти сильных партнеров в угольной отрасли, которые смогут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию шахт.

Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.

Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.

Posted by Офіс Президента України on Teisipäev, 25. veebruar 2020

На сайте ДТЭК указано, что компания добывает энергетический и коксующийся уголь. У нее есть семь шахт и четыре обогатительные фабрики. Суммарная добыча угля за 2018 год составила 24,1 млн тонн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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