Лавров счел капитуляцией проведение переговоров с террористами в Идлибе

25.02.2020, 15:51, Новости дня

Разговор о возможном заключении договора о перемирии с террористами в Идлибе является капитуляцией перед ними, а также поощрением их деятельности, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров сообщил на 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), что международное сообщество обязано поставить заслон на пути поднявших голову экстремистов, так как в данный момент в позиции некоторых коллег «преобладает стремление оправдывать бесчинства радикальных и террористических группировок», передает ТАСС.

«Иначе трудно объяснить увещевания о возможности заключения договоренностей о перемирии с бандитами, как это происходит при обсуждении ситуации в Идлибе. Это не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, а то и поощрение их деятельности в грубейшее нарушение универсальных конвенций и многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН», – подчеркнул министр.

Также он выразил серьезную озабоченность в связи с попытками использовать религиозный фактор в качестве инструмента геополитических игр.

«Усиливаются межконфессиональные разломы, все чаще оскверняются религиозные святыни в различных регионах мира. Верующие и священнослужители подвергаются нападениям, гонениям, убийствам. В ряде стран Ближнего Востока резко сократилось, а то и почти полностью исчезло присутствие христиан, живших там веками», – перечислил Лавров.

Ранее в Кремле заявили, что речь о двусторонней встрече президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана для обсуждения ситуации вокруг Сирии 5 марта пока не идет.



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