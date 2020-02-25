В Совфеде назвали условия для отказа от рассмотрения поправок к Конституции

25.02.2020, 15:51, Новости дня

Рассмотрение поправок в Конституцию прекратят, если их не поддержат не менее двух третей региональных парламентов, об этом говорится в проекте постановления Совета Федерации о порядке рассмотрения законопроекта о поправках.

«В случае, если указанный закон (о поправке к Конституции) не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов, процедура рассмотрения этого закона прекращается», – говорится в постановлении, передает РИА «Новости».

Напомним, 20 января президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Путин сообщал, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.



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