Трамп пригрозил новыми санкциями за покупку нефти у Венесуэлы

25.02.2020, 15:44, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США могут ввести новые санкции за покупки нефти у Венесуэлы.

«Могут быть серьезные санкции… Вы увидите через некоторое время», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

«Мы наблюдаем за происходящим в Венесуэле очень внимательно и нам это совсем не нравится», – добавил он.

В воскресенье спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Соединенные Штаты ужесточат санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

18 февраля США ввели санкции против подразделения Роснефти Rosneft Trading и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро, после чего акции Роснефти рухнули более чем на 5%. В МИД подчеркнули, что санкции США не смогут повлиять на позицию РФ в международных делах и на сотрудничество Москвы и Каракаса.

В Роснефти санкции США против подразделения компании назвали произволом.

Венесуэла в ответ подала жалобу в Международный уголовный суд, в США сочли это абсурдом и решили «не обращать внимание».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему США боятся жестких санкций против Роснефти.