Российской журналистке запретили выходить из квартиры из-за карантина по коронавирусу

25.02.2020, 15:37, Новости дня

Корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова, вернувшаяся в Москву из рабочей командировки из Китая, оказалась на строгом карантине, в рамках которого она не может выйти даже в поликлинику или продуктовый магазин.

Асламова рассказала в соцсетях, что в аэропорту ей, как и всем пассажирам, прибывшим из Пекина, выдали постановление главного санитарного врача города Москвы. По ее словам, под натиском сотрудников аэропорта она не смогла подробно ознакомиться с документом и была вынуждена подписать его, передает «Ридус».

На следующее утро она узнала, что в течение следующих двух недель не сможет «посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места, пользоваться общественным транспортом, контактировать с третьими лицами, кроме совместно с ней проживающих».

Журналистка сообщила также, что в доставке продуктов ей отказывают курьерские службы.

«Проблему решить удалось только с помощью добрых людей, которые сказали, что привезут продукты и поставят под дверь», – рассказала Асламова.

Кроме того, в аэропорту женщина повредила ногу, но пока она не может поехать в поликлинику, чтобы сделать рентгеновский снимок.

За нарушение условий карантина постановление главного санитарного врача грозит не только административной ответственностью по статьям 19.4 и 19.5 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля», но и уголовной – по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

«Если я выйду на улицу и случайно кого-то заражу, наказание до года тюрьмы. А если этот человек, не дай Боже, умрет, наказание до пяти лет тюрьмы. Абсурдно все. Я с ужасом подумала о своих спутниках, подписавших этот документ, которым предстояло еще добраться до своих городов!», – добавила журналистка.

Так, транзитные пассажиры, которым нужно ехать из Москвы в свои города, оказываются в сложном юридическом положении: карантинный режим строго запрещает им покидать свое жилье, но они даже не доехали до него.

Асламова считает, что такие жесткие меры по «домашнему аресту» прибывших из КНР людей в своих квартирах московские власти приняли для экономии на их содержании в больницах.

«Это лишение всех прав непонятно на каком основании. Мы прилетели из Пекина, а не из Уханя, у нас ни у кого не было температуры, нас проверили, взяли анализы. Можно было предписать нам ходить в масках, как это делается в Пекине», – считает журналистка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на 21 февраля из-за угрозы коронавируса COVID-19 постановления столичных властей о двухнедельной изоляции получили около 2,5 тыс. человек: «На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы».

При этом СМИ сообщали, что более 20 граждан Китая были посажены на карантин в московской гостинице, но якобы сбежали от медиков на экскурсию.