Названы 3 запчасти, которые нельзя покупать на авторазборке

25.02.2020, 15:30, Разное

Названы 3 запчасти, которые не рекомендуется покупать после разборки других автомобилей. Подобный подход часто практикуют собственники транспорта с пробегом, однако в ряде случаев покупка использованной детали может оказаться причиной повышенного риска в условиях эксплуатации машины.

Покупка на авторазборке практикуется как метод экономии средств. Подобные условия продаж запчастей имеются во многих городах. Обычно, до непосредственной покупки деталь уже бронируется по телефону, без возможности оценить качество прямым осмотром. Специалисты рынка отмечают, что на разборках допустимо покупать детали кузова из металла и пластика, кресла, части рулевой системы. Обвесы, замки и стёкла имеют низкий показатель провоцирования проблем после установки с других авто, однако имеется несколько узлов, которые должны приобретаться только у производителя.

Все компоненты, имеющие отношение к тормозной системе, нельзя покупать на авторазборке. Это особенно сильно касается колодок. В процессе использования они часто деформируются, а износ имеет специфический характер для каждого транспортного средства. Составляющие подвески не стоит брать с рук, поскольку есть риск полной выработки предусмотренного производителем ресурса.

Недопустимо приобретать двигатели. В большинстве случаев более безопасным решением станет ремонт неисправностей в существующем силовом агрегате. Альтернативой станет покупка нового мотора. Использование силового узла, взятого на разборке может привести к непредвиденной поломке в той или иной его части, имеется риск появления сложностей в подключении к бортовой системе и т.п. При этом установка и демонтажу мотора стоят довольно много.