Производитель Sukhoi Superjet 100 сменил «хозяина» и «имя»

25.02.2020, 15:30, Новости дня

Компания "Гражданский самолеты Сухого", которая производит самолеты Sukhoi Superjet 100 переходит под контроль корпорации "Иркут" и меняет имя. Теперь она будет называться "Региональные самолеты".

Этот шаг – часть процесса формирования Дивизиона гражданской авиации в "Объединенной авиастроительной корпорации". Кроме ГСС, в "Иркут" входит компания "ОАК-Центр комплексирования".

Уточняется, что основные усилия Дивизиона будут направлены на испытания и запуск в серийное производство нового самолета МС-21-300, а также на модернизацию самолетов Superjet 100 и его бизнес-версии.

Объединение основных научных и производственных мощностей позволят повысить эффективность работы, уверены в корпорации. Особенно, это касается послепродажного обслуживания авиалайнеров.

Отметим, в качестве силовой установки используются два турбовентиляторных двигателя SaM146 различных модификаций производства компании PowerJet (совместное предприятие рыбинского «ОДК-Сатурн» (НПО) и французской «Snecma»).



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