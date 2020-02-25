Секс-тренер Екатерина Федорова назвала 6 продуктов для улучшения интимной жизни

25.02.2020, 15:30, Разное

Ведущий секс-тренер Москвы Екатерина Федорова назвала 6 продуктов для улучшения интимной жизни. Она уверена, что правильное меню может привести в порядок гормональный фон.

Первое место в рейтинге эксперта по сексуальные отношениям отведено горькому шоколаду. Именно какао-бобы способствуют усиленной выработке эндорфинов и наполняют организм энергией. Второе место по праву занимает натуральный мед, благодаря наличию фруктозы и целого комплекса витаминов. Содержащийся в нем растительный флавоноид хризин уже давно используется спортсменами для восстановления баланса гормонов. Его влияние на железы внутренней секреции усиливает выделение в кровь тестостерона, необходимого для полноценной половой жизни. В меню сексолога находится и перец чили, прежде всего, из-за способности усиливать кровообращение в органах малого таза и повышать либидо.

Полезными окажутся также любые виды орехов, а вот в выборе рыбы надо отдать предпочтение сортам жирной, которую следует употреблять не менее 1-2 раз в неделю наряду с блюдами из морепродуктов. Присутствие в рационе красной и черной икры улучшает качество спермы и повышает возможность отцовства. Употребление яиц всегда считалось полезным для потенции. Екатерина Федорова советует использовать в пищу перепелиные яйца из-за большего содержания в них витаминов A и B1, а также протеина в сравнении с куриными. Вместе с тем она называет и нежелательные продукты, снижающие качество сексуальной жизни, это алкоголь, избыток соли в пище, соя и бобовые, сыры и молочные продукты.