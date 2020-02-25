Секретарь СНБО Украины предрек РФ «развал»

25.02.2020, 15:30, Новости дня

Россия находится в «сложном положении» и ее ожидает «развал», считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, президент Владимир Путин якобы не сможет объединить россиян, если не будет «внешнего врага».

«Но скажите мне, какие граждане Ичкерии являются россиянами? Это другая страна и религия. Этот призрак долго держаться не может. Определенное время он держится на деньгах. Но деньги – вещь, которая очень быстро заканчивается. Все будет зависеть от цен на нефть и газ. Мы еще не знаем, какое влияние коронавирус окажет на Китай, вторую экономику мира. Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли РФ выдержать эту гонку? Я не уверен», – сообщил секретарь СНБО.

Между тем в ноябре 2019 года экс-министр транспорта Украины в кабинете Юлии Тимошенко, губернатор Запорожской области времен Виктора Ющенко, экс-депутат Рады Евгений Червоненко выразил уверенность, что именно Украина идет по пути распада.