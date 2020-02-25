Лидер группы «Океан Эльзы» покинул пост депутата Верховной рады

25.02.2020, 15:30, Новости дня

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук покинул пост депутата Верховной рады. По его словам, такое решение принято из-за невыполнения парламентом своего основного назначения.

Вакарчук заявил, что нынешний состав Верховной рады не создает видения Украины как современного европейского государства. По словам артиста, беспрерывные межпартийные и внутрипартийные споры деморализуют общество внутри страны, а также подрывают ее авторитет снаружи.

Святослав Вакарчук намерен вернуться к активной общественной деятельности. Он отметил, что тех, кто способен свое делать, открыв глаза и сжав зубы, осталось не так мало, сообщает "Свободная пресса".

В мае 2019 года лидер группы "Океан Эльзы" представил свою партию под названием "Голос". Музыкант хотел стать причастным к основным изменениям Украины.



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