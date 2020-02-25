Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

25.02.2020, 15:30, Новости дня

Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации Минску за «грязную» нефть из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в пресс-службе компании «Белнефтехим».

Там добавили, что в настоящее время белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают на половину мощности и планируют в январе-феврале переработать около 1,8 млн тонн нефти против 3,6 млн тонн годом ранее, передает ТАСС.

Кроме того, Белоруссия намерена в марте начать поставки нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы по трубопроводу «Одесса – Броды», передает РИА «Новости».

Белоруссия подписала протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил замглавы белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

«Сейчас ведется активная работа, подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать и ведется работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсанционных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода», – отметил он.

Он отметил, что речь идет о сумме, которую планируется компенсировать контрагентам в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии.

«Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере 15 долларов на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики», – сказал Сизов.

Он добавил, что компания не видит рисков прекращения экспортных поставок нефтепродуктов.

В то же время белорусские НПЗ, по его словам, работают в половину своей мощности.

«Заводы отработали январь и февраль в режиме 50-процентной загрузки, переработка нефти на обоих заводах составит по 900 тыс. тонн в месяц. За два месяца – примерно 1,8 млн тонн», – сказал Сизов.

Ранее во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что из-за ограничений Россией поставок «грязной» нефти экспорт республики снизился на 2 млрд 55 млн долларов.

Минск рассчитывал, что размер компенсации из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной российской нефти, составит около 70 млн долларов.