Шанс на прорыв: на конгрессе по искусственному интеллекту обсуждают перспективные медицинские разработки

25.02.2020, 15:30, Новости дня

Увеличить среднюю продолжительность жизни россиян — такую задачу поставили перед собой участники конгресса по искусственному интеллекту. Особое внимание — новым разработкам в борьбе с онкологическими заболеваниями. В работе конгресса принимает участие негосударственный институт развития "Иннопрактика".

Когда выдающийся ученый, физик-теоретик, почетный президент Курчатовского института Евгений Павлович Велихов открывает конгресс по искусственному интеллекту, разговор получается на стыке интересов.

"Те традиции, которые есть в российской науке, надо полностью использовать. И у нас есть большой шанс быть одним из мировых лидеров в этой области", — говорит Евгений Велихов.

Зарубежные партнеры уже видят настрой на открытый диалог и большие перспективы, обмен опытом и готовность действовать, опираясь на лучшие мировые практики.

"Ваша страна уделяет приоритетное внимание технологиям и национальным инвестиционным стратегиям для развития экономики, особенно с учетом увеличения роли искусственного интеллекта, и это имеет большие финансовые перспективы", — говорит председатель совета директоров, генеральный директор компании Sinovation Ventures Кай-фу Ли.

Впечатляющие результаты — в диагностике рака молочной железы на основе данных маммографического скрининга. А в ряде случаев компьютеру удалось обогнать опытных онкологов. Обсуждают и проблему детского ожирения, лечение скрытых инфекций, проблемы роста, лечение диабетической стопы.

"Мы можем использовать рекомбинантные человеческие факторы роста, которые очень стимулируют процесс заживления. Не в каждой стране имеется этот метод, и не в каждой стране он используется", — говорит старший научный сотрудник отделения диабетической стопы ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Екатерина Зайцева.

Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии с помощью передовых технологий уже ведет целый ряд перспективных разработок.

"Сейчас у нас идут большие исследования по предрасположенности к развитию почечных осложнений при диабете: какие генетические маркеры подходят к этому заболеванию, какие мы должны сделать исследования, чтобы предсказать, будет ли развитие почечной патологии при диабете или нет", — говорит старший научный сотрудник отделения эпидемиологии и государственного регистра сахарного диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Анна Железнякова.

"Очень большое количество заболеваний в детской эндокринологии являются хроническими, часть являются наследственными и большая часть являются орфанными заболеваниями — то есть, очень редкими заболеваниями, которые мы на сегодняшний день можем лечить только постоянным приемом препаратов", — рассказала детский эндокринолог ФГБУ "НМИЦ эндокринологии", заместитель председателя Российского общества молодых эндокринологов Мария Воронцова.

Моделирование заболевания для изучения механизмов или для поиска лекарственных средств — одна из ключевых задач современной исследовательской медицины. В ближайшие пять лет мы сможем значительно увеличить и продуктивный период жизни, и продолжительность. Глобальная задача — создать потребительский внутренний рынок генетических, медицинских, агро- и биотехнологий. И это — реальный шанс на прорыв.

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"Вести-Москва"