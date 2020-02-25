Лидер «Океана Эльзы» ушел из Рады

25.02.2020, 15:26, Новости дня

Депутат Верховной рады и музыкант Святослав Вакарчук решил оставить должность парламентария, пишут СМИ.

«Беспрерывные межпартийные и внутрипартийные споры, которыми так проникаются те, кто должны вести Украину вперед, деморализуют общество внутри страны и подрывают ее авторитет снаружи», – сообщил Вакарчук, передает «Интерфакс-Украина».

По его убеждению, в раде нарушили основной принцип – «создавать видение Украины как современного европейского государства».

Вакарчук намерен вернуться к общественной деятельности. Музыкант убежден, что подобных общественников «нас осталось не так мало – тех, кто способен, открыв глаза и сжав зубы, свое делать», пишет «Свободная пресса».

Напомним, украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призывала Украину выйти из Минских соглашений и «заморозить ситуацию».