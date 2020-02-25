Лидер «Океана Эльзы» ушел из Рады

25.02.2020, 15:26, Новости дня

Депутат Верховной рады и музыкант Святослав Вакарчук решил оставить должность парламентария, пишут СМИ.

«Беспрерывные межпартийные и внутрипартийные споры, которыми так проникаются те, кто должны вести Украину вперед, деморализуют общество внутри страны и подрывают ее авторитет снаружи», – сообщил Вакарчук, передает «Интерфакс-Украина».

По его убеждению, в раде нарушили основной принцип – «создавать видение Украины как современного европейского государства».

Вакарчук намерен вернуться к общественной деятельности. Музыкант убежден, что подобных общественников «нас осталось не так мало – тех, кто способен, открыв глаза и сжав зубы, свое делать», пишет «Свободная пресса».

Напомним, украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призывала Украину выйти из Минских соглашений и «заморозить ситуацию».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / США осудили российскую кибератаку против Грузии

19.01 / Отец Нурмагомедова оценил победу Макгрегора

04.02 / В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

22.02 / Медики в тупике: старушка «воскресла», когда ей вырыли могилу

02.01 / В Турции задержали семь человек из-за побега экс-главы Nissan из Японии

23.01 / В ВОЗ отказались считать распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией

14.01 / Названы самые дорогие туры внутри России

10.01 / Пентагон задумался о «корректировке» оборонительных возможностей на Ближнем Востоке

20.01 / Кремль оценил результаты встречи по Ливии в Берлине

16.01 / Появились сведения о техническом состоянии севшего на недостроенную ВПП «Суперджета»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика