Трамп пообещал рост рынков в случае победы на выборах

25.02.2020, 15:26, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что индийские бизнес-лидеры получат рост рынка на «тысячи и тысячи» пунктов, если он одержит победу на предстоящих выборах в США.

Трамп во вторник в посольстве США в Нью-Дели встретился с главами крупнейших индийских компаний – Reliance Industries, Mahindra Group, Tata Sons и Aditya Birla Group.

«Рынки подскочат на тысячи и тысячи пунктов, если я выиграю, но если не выиграю, он рухнет, как никогда раньше», – цитирует американского лидера РИА «Новости».

Также Трамп упомянул о влиянии нового коронавируса на мировую торговлю. По мнению американского  президента, ситуация вскоре будет взята под контроль.

«Китай работает очень, очень усердно, я говорил с председателем Си (Цзиньпинем), они работают очень усердно. У них был трудный период, и сейчас кажется, что они берут его под контроль, поэтому я думаю, что это проблема, которая исчезает», – сказал он.

Кроме того, Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о «вмешательстве России» в выбор президента США в 2020 году или о «поддержке» демократа Берни Сандерса. «Они не говорили мне, спецслужбы никогда не говорили мне ничего на этот счет», – добавил Трамп.

Президент также заявил, что ему «не нужна помощь никакого иностранного государства».

«Во-первых, мне не нужна помощь от какой-либо страны. И я не получал какой-либо помощи от какой-либо страны», – сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли он пообещать американской общественности, что он не примет никакой «иностранной помощи».

Напомним, влиятельные американские сенаторы, представляющие Демократическую партию США, потребовали от госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против РФ за приписываемое Москве «вмешательство в американские выборы».

В Кремле сочли проявлением паранойи утверждения о вмешательстве РФ в американские праймериз. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «кампанией по дезинформации» сообщения о том, что РФ якобы вмешивается в американские президентские выборы 2020 года.

В посольстве РФ в Вашингтоне выразили глубокую озабоченность раскруткой новой спирали спекуляций о мнимом «вмешательстве» РФ в выборы США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам.



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