Первые случаи заражения коронавирусом подтвердились в Австрии и Хорватии

25.02.2020, 15:19, Новости дня

Первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 подтвердились в Австрии, еще один человек госпитализирован в Хорватии.

По информации телерадиокорпорации ORF, случаи заболевания выявлены в Тироле. У обоих зараженных небольшая температура, передает РИА «Новости». 

По предварительным данным, один из зараженных прибыл в Австрию из итальянской Ломбардии. Больные доставлены в инфекционное отделение больницы Инсбрука.

Одновременно с тем премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом на территории республики.

«Речь идет о молодом человеке. Болезнь протекает легко. В настоящее время он чувствует себя хорошо», – цитирует ТАСС Пленковича.

По информации национальной газеты «Ютарни лист», заразившийся находится в больнице.

Напомним, число умерших от последствий заболеваний, вызванных короновирусом, в Италии накануне достигло семи.

Число диагностированных случаев заражения COVID-19 на севере Италии превысило 220, большинство из них в Ломбардии и Венето. Под угрозой срыва оказался венецианский карнавал.

В Китае число жертв коронавируса достигло 2 тыс. 592 человек, общее число инфицированных составило 77 тыс. 150 человек.



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