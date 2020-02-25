Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

25.02.2020, 15:19, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи кабинета министров – это повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики страны.

«Правительство сейчас направляет свои усилия на решение двух основных ключевых задач. Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста, что позволит получить широкий эффект и по другим направлениям – в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну, и конечно, в бизнесе», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, правительство выполняет все поставленные президентом Владимиром Путиным задачи, в том числе сформулированные в нацпроектах и национальных целях.

Ранее премьер также заявил, что для наиболее проблемных регионов нужны индивидуальные программы социально-экономического развития, которые должны вывести их из зоны бедности.



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