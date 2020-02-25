ВОЗ передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования коронавируса

25.02.2020, 15:18, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения Украины передала 30 наборов реагентов для тестирования на новый коронавирус в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Об этом говорится в сообщении центра на странице в Facebook.

Наборы содержат примерно 3000 реакций, их хватит для исследований на заболевание более 950 человек.

«С 2019 года ВОЗ оказывает поддержку Украине по улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Эта поддержка со стороны ВОЗ осуществляется с целью повышения возможностей Украины подготовиться к появлению возможных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в сообщении.

В Центре добавили, что в Европе усилены меры по тестированию на коронавирус. ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов инфицированных пациентов в международные референс-лаборатории. Сейчас в европейском регионе работает шесть международных лабораторий для выявления нового коронавируса.

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В начале февраля в Центре говорили, что диагностика будет проводиться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определениям болезни, указанным в рекомендациях ВОЗ. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.

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В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, 77 658 человек заболели. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания в 29 странах, 23 человека скончались.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.