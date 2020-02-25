НАБУ провело обыски у Пашинского по делу о поставках некачественной техники ВСУ и МВД

25.02.2020, 15:18, Новости дня

24 февраля сотрудники Национальное антикоррупционное бюро Украины провели обыски у бывшего народного депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского. Об этом он сообщил в Facebook.

«В семь утра ко мне пришли детективы НАБУ в сопровождении спецназа для проведения обыска по делу, где я обвиняюсь в организации производства бронированных автомобилей «Варта» с целью завладения бюджетными средствами», – написал депутат.

В березні 2019 року згідно Закону про нацбезпеку, прийнятого ВР, Комітет з безпеки та оборони, який я на той момент… Posted by Сергій Пашинський on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

По данным «Украинской правды», обыски также состоялись у бывшего депутата от Блока Петра Порошенко Ивана Винника, на предприятии «Украинская бронетехника», у директора предприятия Александра Кузьмы и одного его родственника.

Издание выяснило, что правоохранители проводят досудебное расследование по факту завладения государственным имуществом и злоупотребления служебным положением должностными лицами, которые в 2015–2019 годах в интересах предприятия «Украинская бронетехника» «создали возможность заключения контрактов» на поставку Вооруженным силам Украины, Министерству внутренних дел и Национальной гвардии бронетехники по завышенным ценам. Сама техника, по данным следователей, оказалась некачественной.

По информации «Экономической правды», компания «Украинская бронетехника» до 2015 года называлась «Укрглавпак» и специализировалась на производстве тары из пластмассы. Родственник директора компании Александра Кузьмы Николай Кузьма был помощником Пашинского, сообщало движение «Чесно». В 2015 году Николай Кузьма в комментарии «Главкому» называл себя «идеологом создания» бронемашины «Варта».

В июне 2019 года Александр Данилюк, который тогда занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, назвал «Варту» идеальной целью для врага, потому что она «большая, не маневренная, ее корпус слишком высок». «Кто производит эти бронемашины? Их создает компания из окружения Пашинского – «Украинская бронетехника»… Хочу предложить самому Пашинскому приехать на передовую в «Варте» и попробовать продержаться более двух минут», – сказал Данилюк.

Пашинский сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по делу о нанесении тяжкого телесного повреждения жителю Киевской области Вячеславу Химикусу в 2016 году.