«Лавочка должна быты закрыта». Зеленский поручил провести аудит всех угольных предприятий

25.02.2020, 15:18, Новости дня

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли поручил провести аудит всех угольных предприятий в стране, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

По мнению президента, главной стратегической проблемой отрасли является 15-летнее реформирование, которое привело к многомиллиардным убыткам для государства.  

«За это время дотации государства составили почти 75 млрд грн. Вопрос не только в том, что за эти деньги можно было создать новые производства, новые рабочие места. Вопрос еще и в том, что за эти 15 лет долги государства перед предприятиями выросли до 28 млрд грн. Странная формула по которой государство вкладывает деньги и получает убытки», — сказал он.

Зеленский заявил, что «прекрасно понимает», кто является бенефициаром этой формулы.

«Термин «смотрящие за шахтами» должен исчезнуть вместе с самими «смотрящими», – сказал президент.

По его словам, коррупция стала одной из причин упадка угольной отрасли.

«Вместо инвестиций в безопасность шахтеров, вместо модернизации и своевременной выплаты зарплат, кто зарабатывает миллионы. Я бы сказал зарабатывал, потому лавочка должна быть закрыта.  Я поручаю [министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею] Оржелю в кротчайшие строки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Отчитаться публично и передать результаты аудита в правоохранительные органы», – сказал президент.

Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.

Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.

Posted by Офіс Президента України on Teisipäev, 25. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Пьяный таксист разбил во дворе пять машин и скрылся

14.02 / Ветеран «Спартака» Рейнгольд похоронен на Николо-Архангельском кладбище

03.01 / В Ираке убили Сулеймани, в Раду подали законопроект о рынке земли ко второму чтению. Главное за день

05.01 / El País — тысячи иракцев простились с Сулеймани

16.01 / В Минобороны заявили о наращивании США воинского контингента на Ближнем Востоке

14.01 / Украина нашла повод привлечь Россию к ответственности за сбитый Ираном Boeing

05.02 / В Харьковской области в ДТП погибли пять человек

31.01 / Вопрос дня: Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

15.01 / Британия и агентство USAID предоставят Украине €4,6 млн на медицинскую реформу

07.02 / Сообщившего о распространении коронавируса врача спасти не удалось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика