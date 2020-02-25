«Лавочка должна быты закрыта». Зеленский поручил провести аудит всех угольных предприятий

25.02.2020, 15:18, Новости дня

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли поручил провести аудит всех угольных предприятий в стране, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

По мнению президента, главной стратегической проблемой отрасли является 15-летнее реформирование, которое привело к многомиллиардным убыткам для государства.

«За это время дотации государства составили почти 75 млрд грн. Вопрос не только в том, что за эти деньги можно было создать новые производства, новые рабочие места. Вопрос еще и в том, что за эти 15 лет долги государства перед предприятиями выросли до 28 млрд грн. Странная формула по которой государство вкладывает деньги и получает убытки», — сказал он.

Зеленский заявил, что «прекрасно понимает», кто является бенефициаром этой формулы.

«Термин «смотрящие за шахтами» должен исчезнуть вместе с самими «смотрящими», – сказал президент.

По его словам, коррупция стала одной из причин упадка угольной отрасли.

«Вместо инвестиций в безопасность шахтеров, вместо модернизации и своевременной выплаты зарплат, кто зарабатывает миллионы. Я бы сказал зарабатывал, потому лавочка должна быть закрыта. Я поручаю [министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею] Оржелю в кротчайшие строки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Отчитаться публично и передать результаты аудита в правоохранительные органы», – сказал президент.

Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України. Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України. Posted by Офіс Президента України on Teisipäev, 25. veebruar 2020