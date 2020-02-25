В РФ предложили ужесточить наказание за избиение учителей

25.02.2020, 15:12, Новости дня

Общероссийский профсоюз образования предложил поправки в Уголовный кодекс и КоАП, ужесточающие наказание за насилие в отношении учителя и оскорбление педагога.

Профсоюз предложил дополнить УК статьей 334.1 «Насильственные действия в отношении педагогического работника», передает ТАСС.

«Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении педагогического работника, совершенные во время исполнения им профессиональной деятельности в сфере образования и нахождения в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, – [наказываются] лишением свободы на срок до трех лет», – сообщается в проекте закона.

За эти действия, совершенные группой лиц, с применением оружия или с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью или иных тяжких последствий предлагается наказывать заключением до шести лет.

Предлагается ввести штрафы в КоАП за оскорбление учителя от 4 до 5 тыс. рублей для граждан, от 40 до 50 тыс. рублей – для должностных лиц, от 100 до 150 тыс. рублей – для юридических.

Также предлагается нарастить штраф за неисполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей с 500 до 3 тыс. рублей.

Проект закона создан для установления и усиления ответственности за неуважительное отношение к педагогам. Участившиеся случаи нападения на учителей «влекут не только значительное снижение доступности образования, но и умаление особого правового статуса педагогических работников в обществе», отметили в профсоюзе.

Ранее в Госдуме порекомендовали принять поправки в УК о применении к бизнесу статьи об организованной преступной группировке.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Данилов заявил, что российские компании-производители ЗРК могут быть причастны к крушению украинского самолета

16.01 / Михалков назвал причину непопадания «Дылды» в число номинантов «Оскара»

25.01 / Foreign Policy — Иран обходит американские санкции «тропой суверенного биткоина»

10.01 / Объяснено «перемещение» городов Ингушетии в другие регионы на госуслугах объяснили

13.02 / Житель Биробиджана расстрелял из ружья радар

10.02 / Захарова рассказала о требованиях к современным дипломатам

19.02 / CGTN — Москва вводит временный запрет для китайских граждан на въезд в Россию

20.01 / Суд вынес наказание актрисе Бочкаревой за хранение наркотиков

27.01 / Авиакомпании перестали возить россиян в Китай

10.01 / Меган Маркл вернулась в Канаду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика