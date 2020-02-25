Зеленский назвал себя дрессированным псом

25.02.2020, 15:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления сравнил себя с дрессированной собакой. Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время выступления перед шахтерами во вторник, 25 февраля.

Владимир Зеленский принял участие во всеукраинском совещании работников угольной сферы. Во время него глава государства заявил: "Когда мне ставят задачу, я как дрессированный пес".

Зеленский выслушал все просьбы и обращения шахтеров. Украинский президент заверил, что разберется с ними, сообщает РИА Новости.

Работники шахт не раз устраивали митинги в Киеве. Они требуют выплатить им долги по заработной плате.



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