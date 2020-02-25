Тренер «Ак Барса» Перов: «зеленое дерби» – репетиция плей-офф

25.02.2020, 15:06, Новости дня

В Континентальной хоккейной лиге проходят последние матчи регулярного чемпионата. Наставник казанского "Ак Барса" Евгений Перов накануне матча своей команды против уфимского "Салавата Юлаева" отметил, что традиционное "зеленое дерби КХЛ" – отличная репетиция плей-офф.

"Мы однозначно стараемся сыграть оптимальным составом из тех ребят, кто здоров. Хотим показать хороший хоккей против сильной команды – это реальное дерби, обе команды играют в схожей манере: хотят контролировать шайбу, дорожить шайбой, проповедуют играющий хоккей. Поэтому предстоит интересный матч", — считает тренер "барсов".

Перов отметил, что потеря Патриса Кормье, который не сможет выйти на матч из-за дисквалификации, достаточно серьезна дня него: "Это значимый игрок для нас – и на точке вбрасывания, и при игре в неравных составах, он один из лидеров команды. Это потеря ощутима, но у нас есть резерв, и мы на него надеемся".

Говоря о первом сопернике в Кубке Гагарина – нижнекамском "Нефтехимике", – тренер "Ак Барса" сказал: "Мы следили за тем, кто будет нам противостоять в плей-офф, — цитирует официальный сайт клуба. – Но, в общем-то, мы готовы показать свой хоккей и отталкиваемся от своей игры, поэтому кто достался в соперники – с тем и будем играть".



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