«Чтобы представлять Украину на «Евровидении», участник должен быть как солдат на войне». Джамала высказалась о выступлении Tvorchi, Khayat и Kruть в финале нацотбора

25.02.2020, 15:06, Новости дня

Украинская певица Джамала, победительница «Евровидения 2016» в эфире программы «Хеппі ранок» на «Хит FM» прокомментировала выступления в финале некоторых финалистов нацотбора на «Евровидение 2020». Видео разместили на YouTube-канале радио «Хит FM».

Певица рассказала, что участники группы Tvorchi обратились к ней за советом, к какому преподавателю по вокалу обратиться, чтобы улучшить свои результаты за неделю. Она не нашла, кого им посоветовать, но от себя лично дала некоторые советы. Как отметила певица, поскольку вокалист Tvorchi, Джефри фармацевт, ему сложно было понять ее объяснения тонкости техники вокала.

«Мы поработали по скайпу. Это было в 22.30, Джефри был уставший. Я попробовала придать уверенности и объяснить, что не так было в полуфинале», – отметила Джамала.

По словам певицы, в финале Khayat стал более уверенным, но все же ему нужно работать над интонациям.

«Kruть… Мне кажется, круто, что она отважилась играть на бандуре стоя. Еще поработать, и будет супер», – сказала Джамала о выступлении Марины Круть.

При этом относительно вокала участницы она добавила, что той не хватает опыта.

«David Axelrod, Go-A поют лучше, потому что у них есть опыт. Чтобы представлять Украину на Евровидении, участник должен быть как солдат на войне. Должна быть уверенность, а в глазах читаться, о чем эта песня», – заявила Джамала.

Пбедители нацотбора, группа Go-A, по мнению Джамалы, выступала именно так.

«Она просто девушка-танк: вижу цель – не вижу препятствий. Она пела только в зал», – отметила певица.

В 2019 году победительница национального отбора «Евровидение 2019» певица Maruv отказалась подписывать контракт с представителями НОТУ, оговаривающий условия ее поездки на конкурс в Тель-Авив. По словам Аласании, причиной отказа стало нежелание артистки «быть культурным дипломатом» и отказаться от гастролей в России.

Конкурс «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Группа Go-A выступит в первом полуфинале.