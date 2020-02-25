Европа может остановить действие Шенгена из-за коронавируса

25.02.2020, 15:06, Новости дня

Страны Евросоюза имеют право, в соответствии с Шенгенским кодексом, приостановить свободное движение людей и возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

При этом она подчеркнула, что любые решения по ограничению поездок внутри ЕС должны основываться на научных выводах и быть скоординированы на уровне всех стран Евросоюза.

Спинант подчеркнула, что ЕК призывает государства, входящие в европейское сообщество воздерживаться от односторонних действий.

В Италии зафиксирована вспышка коронавируса — число заболевших в северной области страны Ломбардии превысило 230 человек, 7 человек скончались. Власти страны вводят строгие карантинные нормы, соседние страны планируют начать меры пограничного эпидемиологического контроля.

Всего от коронавируса 2019-nCoV, который впервые был выявлен в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая, 12-миллионном Ухане, в КНР умерли 2663 человека, выздоровели более 27,2 тысяч, число заразившихся превысило 77,6 тысяч.

За пределами Поднебесной случаи инфицирования были выявлены в 31 стране, включая Россию. Всего в мире число заболевших составило более 80 тысяч, а умерших – более 2700.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Демократы в Конгрессе обеспокоены успехами Сандерса

06.02 / Пенсионер выжил после того, как сын выстрелил ему в голову 14 раз

26.01 / Багдад подвергся обстрелу, ракеты попали на территорию посольства США

06.02 / Зеленский хочет, чтобы на выборах люди смогли проголосовать с помощью смартфона и интернета

23.02 / Коронавирус SARS-CoV-2. Новые жертвы зафиксированы в Японии, Иране и Южной Корее

15.01 / Правительство ликвидировало 85 вспомогательных органов Кабмина – Гончарук

18.02 / Hill — новые санкции против Москвы ударят по карману тысяч американцев

21.01 / Краснов исключил возможность изменений после реформы разделения следствия и надзора

23.01 / «Transparency International»: у Грузии самый низкий показатель коррупции в регионе

12.01 / В Тегеране разогнали протестующих, которые собрались из-за сбитого самолета МАУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика