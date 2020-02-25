У троих эвакуированных из Японии россиян выявлена легкая форма коронавируса

25.02.2020, 15:06, Новости дня

У троих эвакуированных из Японии россиян, находящихся в Казани, выявлена легкая форма коронавируса COVID-2019. Всего в Казани находятся на карантине восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess.

Паники нет: в городе присутствует лишь некое волнение. Периодически появляются различные фейковые новости, но они не подтверждаются. Медики внимательно следят за состоянием заболевших. Об этом рассказал в прямом эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Станислав Назаров.

Что касается зараженных россиян, то у них болезнь протекает не в активной форме. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана, пациенты чувствуют себя хорошо, состояние у всех стабильное, ни у кого не повышается температура.

По словам корреспондента, о заболевших очень мало информации. Списки эвакуированных россиян не публикуются по этическим соображениям. Известно только, что четверо – жители Казани, один из них несовершеннолетний. Врачи, которые проводят лечение этих граждан, вместе с пациентами находятся в изолированных боксах, и за медиками также ведется наблюдение.

Как ранее заявил вице-премьер РФ Татьяна Голикова, эвакуированные россияне и сопровождавшие их лица во время изоляции пройдут обследование на наличие нового коронавируса.

Правительство РФ ужесточило меры защиты от эпидемии коронавируса. Гражданам Китая въезд в Россию временно запрещен. Исключение сделано лишь для граждан Китая, следующих через российские аэропорты транзитом в другие страны.

 



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