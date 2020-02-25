Компанию «Гражданские самолеты Сухого» переименовали

25.02.2020, 15:05, Новости дня

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) переименована в «Региональные самолеты», сообщается на сайте компании.

«С 17 февраля 2020 года в рамках реализации стратегии объединения гражданских авиастроительных структур в дивизион гражданской авиации АО «ГСС» было присоединено к ПАО «Корпорация «Иркут». Это решение акционеры АО «ГСС» приняли 27 июня 2019 года», – говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что компания продолжила обеспечивать непрерывность разработки, производства и послепродажного обслуживания самолетов.

О переходе ГСС в филиал «Иркута» сообщала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в минувший вторник.



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