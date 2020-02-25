Профессор Ирина Спичак рассказала, как не пропустить развитие рака у ребёнка

25.02.2020, 15:04, Разное

Онкологию диагностируют не только у пожилых людей, но также у детей и подростков, поэтому родителям важно своевременно уделять внимание проявляющимся симптомам и обращаться за помощью к врачам. Профессор, главврач Челябинской детской клинической больницы Ирина Спичак рассказала, на какие признаки следует обращать внимание, чтобы не пропустить развитие рака у ребёнка.

На первом месте среди онкозаболеваний у детей стоят лейкозы, которые диагностируют почти у трети маленьких пациентов. В этом случае настораживающими симптомами становятся: побледнение кожных покровов, появление синяков не от ударов, а в мягких местах, постоянная слабость у ребёнка, уменьшенная активность и увеличение лимфоузлов. Выявив данные признаки родителям следует обязательно проконсультироваться с врачами, чтобы точно определить диагноз и своевременно начать терапию. По слова профессора Спичак, лейкозы на ранних стадиях поддаются лечению и на сегодняшний день до 90% маленьких пациентов удаётся спасти.

Часто диагностируют у детей новообразования ЦНС, проявляющиеся неврологической симптоматикой в зависимости от области расположения опухоли. Это может быть изменение походки или почерка, проблемы со зрением – двоение или косоглазие, судороги, регулярная рвота по утрам и частые головные боли. Данные виды онкологии устраняются хирургическим путём, а также при помощи лучевой, протонной и химиотерапий. Подвержены дети и лимфомам. Одним из первых признаков является увеличение лимфоузлов. Нередко опухоль повреждает лимфоидные ткани за грудиной и в брюшной полости и эту проблему выявить сложнее, но в этом случае не стоит игнорировать нарушения дыхания и сразу обращаться к врачам.

У детей также бывают костные саркомы, ретинобластомы, опухоли внутренних органов. Профессор рекомендует всегда с вниманием относиться к жалобам детей на боли, особенно в случае повторения неприятных ощущений в одной и той же области. Обязательно стоит проконсультироваться со специалистами и исключить либо же подтвердить развитие онкологии.