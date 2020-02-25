Профессор Ирина Спичак рассказала, как не пропустить развитие рака у ребёнка

25.02.2020, 15:04, Разное

Онкологию диагностируют не только у пожилых людей, но также у детей и подростков, поэтому родителям важно своевременно уделять внимание проявляющимся симптомам и обращаться за помощью к врачам. Профессор, главврач Челябинской детской клинической больницы Ирина Спичак рассказала, на какие признаки следует обращать внимание, чтобы не пропустить развитие рака у ребёнка.
На первом месте среди онкозаболеваний у детей стоят лейкозы, которые диагностируют почти у трети маленьких пациентов. В этом случае настораживающими симптомами становятся: побледнение кожных покровов, появление синяков не от ударов, а в мягких местах, постоянная слабость у ребёнка, уменьшенная активность и увеличение лимфоузлов. Выявив данные признаки родителям следует обязательно проконсультироваться с врачами, чтобы точно определить диагноз и своевременно начать терапию. По слова профессора Спичак, лейкозы на ранних стадиях поддаются лечению и на сегодняшний день до 90% маленьких пациентов удаётся спасти.

Часто диагностируют у детей новообразования ЦНС, проявляющиеся неврологической симптоматикой в зависимости от области расположения опухоли. Это может быть изменение походки или почерка, проблемы со зрением – двоение или косоглазие, судороги, регулярная рвота по утрам и частые головные боли. Данные виды онкологии устраняются хирургическим путём, а также при помощи лучевой, протонной и химиотерапий. Подвержены дети и лимфомам. Одним из первых признаков является увеличение лимфоузлов. Нередко опухоль повреждает лимфоидные ткани за грудиной и в брюшной полости и эту проблему выявить сложнее, но в этом случае не стоит игнорировать нарушения дыхания и сразу обращаться к врачам.

У детей также бывают костные саркомы, ретинобластомы, опухоли внутренних органов. Профессор рекомендует всегда с вниманием относиться к жалобам детей на боли, особенно в случае повторения неприятных ощущений в одной и той же области. Обязательно стоит проконсультироваться со специалистами и исключить либо же подтвердить развитие онкологии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Анна Нетребко рассекретила размер своего состояния

04.02 / Гадалка-аферистка развела москвичку на три миллиона

27.01 / В Сети появилось видео с новым Audi A5 Sportback 2020 года

30.12 / Ученые: Ходьба защищает от семи видов рака

03.01 / Мнение: Город, где в 2019 году не погиб ни один пешеход

05.02 / Мнение: Письмо: «Соблюсти интересы ребенка»

17.02 / «Если подойдешь, я воткну тебе вилы в горло»

18.02 / Сын Иосифа Пригожина оказался в суде из-за долга в более миллиона рублей

28.12 / Пелагея вернулась на проект «Голос» после расставания с Иваном Телегиным

20.01 / Миллионы гребет лопатой: Пелагея скупает шикарные квартиры и дома оптом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика