Звезда «Дом-2» Александр Гобозов вышел из депрессии и решил продать свой аккаунт

25.02.2020, 15:04, Разное

Звезда «Дом-2» Александр Гобозов вышел из депрессии и решил продать свой аккаунт в Instagram. Подписчики считают это шагом к прощанию с прошлым.

Бывший участник реалити-шоу в течение некоторого времени переживал тяжелый период в своей жизни. По словам матери, сын находился в депрессивном состоянии и прекратил общение не только со знакомыми, но даже с родителями. Он обратился ко всем с просьбой не разыскивать его и не искать с ним встреч. Объяснять свое решение Александр Гобозов не захотел, причина подавленного состояния так и осталась неизвестной. Не так давно в социальной сети появилось сообщение, в котором экс-участник «Дом-2» успокоил поклонников известием, что у него все хорошо. Он также поделился планами начать заниматься творчеством.

Свое выступление Гобозов дополнил словами о том, что планирует продать аккаунт. Известно, что на его страницу в Instagram подписаны 188 тысяч поклонников. Некоторые из них предполагают, что такое решение вызвано желанием 37-летнего Александра Гобозова проститься с прошлой жизнью.